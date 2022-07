Parco Nord, foto e concerto per ricordare il cigno Brutus

Le foto appese davanti al bar "Sun Strac", punto di riferimento per i frequentatori del Parco Nord e un concerto che ricorderà il cigno Brutus, 're' del lago di Niguarda ucciso nei giorni scorsi, episodio su cui sono in corso le indagini per risalire agli autori.

Le foto appese davanti al bar locale “Sun Strac”, punto di riferimento per i frequentatori del Parco Nord e un concerto all’alba che ricorderà il cigno Brutus, ‘re’ del lago di Niguarda ucciso nei giorni scorsi, episodio su cui sono in corso le indagini per risalire agli autori. In questi giorni il cigno è stato ricordato sui social dai tantissimi frequentatori del Parco e il “Sun Strac” ha raccolto decine di immagini del cigno immortalato nel laghetto per esporle in ricordo dell’animale. In occasione del concerto all’alba di ‘Musica nell’aria’, in programma domani alle ore 6.30, proprio davanti al “baretto”, è stato annunciato un momento di ricordo del cigno.