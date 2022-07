Caldo ‘sopportabile’ e niente pioggia in vista

La perturbazione a carattere di fronte freddo che ieri ha attraversato le regioni meridionali si allontana definitivamente dall’Italia e in tutto il Paese si ripristinano condizioni di stabilità atmosferica e di tempo asciutto. L’aria fresca che segue la perturbazione mantiene ancora una ventilazione vivace al Sud e sul settore del medio Adriatico. Per i prossimi giorni non sono attesi cambiamenti di rilievo: i venti si indeboliranno anche al Sud – affermano i meteorologi di Meteo Expert -, mentre le temperature oscilleranno su valori non troppo lontani dalle medie.

PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Tempo prevalentemente soleggiato su tutte le regioni. In giornata velature passeggere nei cieli del Nord; possibili temporali isolati nelle Alpi Marittime. Temperature: massime in lieve calo al Nord, in leggera ripresa al Sud: valori ancora leggermente sotto la media nel settore del medio-basso Adriatico, intorno alla norma nel resto d’Italia con punte di poco oltre i 30 gradi sulla pianura Padana centro-occidentale, sulle regioni tirreniche e sulle isole.

Venti: per lo più deboli al Centro Nord; moderati da nord o nord-ovest sul settore dell’Adriatico centrale, al Sud e sulla Sicilia, con rinforzi sulla Puglia e sull’alto mare Ionio.

Mari: fino a localmente agitato lo Ionio, da mossi a molto mossi l’Adriatico centro-meridionale, il Tirreno meridionale e occidentale e il canale di Sardegna; in prevalenza poco mossi gli altri settori.

PREVISIONI PER DOMANI, DOMENICA 10 LUGLIO

Tempo generalmente soleggiato sulla maggior parte delle regioni. Al mattino addensamenti nelle Alpi orientali e sul nord dell’Alto Adige; in giornata qualche nube sul Ponente Ligure, sul Nordest e in prossimità della dorsale appenninica centro settentrionale.

Temperature: minime in leggero calo; massime in aumento sulle regioni centro settentrionali. Venti: moderati di Maestrale sulla Puglia e sui mari circostanti, localmente anche sulla Sicilia; in generale deboli altrove. Mari: mossi basso Adriatico, settore est dello Ionio, canale di Sicilia; per lo più poco mossi gli altri bacini.

PREVISIONI PER LUNEDÌ 11 LUGLIO