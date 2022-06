Covid, Moratti: “Nessun allarmismo ma ci prepariamo a eventuali crescita contagi”

"È vero che l'RT è salito - dice l'assessore al Welfare Letizia Moratti - ma i numeri delle terapie intensive sono molto bassi, come pure nelle aree mediche. Abbiamo un'incidenza per popolazione nettamente inferiore alla media nazionale".

“Non voglio lanciare nessun tipo di allarmismo. È vero che l’RT è salito, ma i numeri delle terapie intensive sono molto bassi, come pure nelle aree mediche. Abbiamo un’incidenza per popolazione nettamente inferiore alla media nazionale”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti a margine della visita all’ambulatorio delle case Aler nel quartiere Gratosoglio commentando l’aumento dei casi di covid. “Raccomando di utilizzare ancora le protezioni individuali nei luoghi affollati e ai fragili di fare la quarta dose. Ci stiamo comunque preparando da tempo per eventuali ipotesi di crescita del contagio nei prossimi mesi”, ha aggiunto Moratti.