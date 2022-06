Scontro auto-camion, morto un ragazzo di 19 anni

Un ragazzo di 19 è morto e una ragazza di 17 anni che viaggiava in auto accanto a lui è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale accaduto poco prima delle 12.30 a Marmirolo, in provincia di Mantova. I due si sono scontrati con un camion che proveniva in direzione opposta, alla periferia del paese. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente sembra che ci sia una mancata precedenza : l’auto, infatti, è stata centrata dal mezzo pesante sul lato del conducente. Il 19enne che era alla guida è morto poco dopo nonostante il prodigarsi dei soccorritori. La ragazza è stata trasportata in codice rosso con l’eliambulanza all’ospedale di Brescia. Praticamente illeso il conducente del camion. L’incidente è accaduto sulla provinciale Marengo-Pozzolo, al confine tra le province di Mantova e di Verona. Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri di Valeggio sul Mincio (Verona) e la polizia locale del Comune veronese oltre ai vigili del fuoco di Mantova . IL camion che si è scontrato con l’auto proveniva da Valeggio ed era diretto verso Marengo, nel Mantovano. La ragazza rimasta gravemente ferita è stata ricoverata a Brescia con traumi alla testa, all’addome e alla schiena