Ferisce la compagna e fugge, lei salvata dal balcone

Un uomo ha ferito in casa una donna, probabilmente la convivente, sembra con un coccio di bottiglia e poi è fuggito prima dell’arrivo dei soccorsi. Per alcune ore si è temuto invece che si fosse barricato in casa forse con intenti suicidi. Succede in via Milano 81 a Cologno Monzese (Mi). L’allarme è scattato alle 12.30. Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, la donna, romena, 35 anni è stata trovata ferita sul balcone ed è stata soccorsa con un’autoscala e portata in salvo e trasportata in codice giallo al San Raffaele. Gli stessi vigili del fuoco hanno chiuso precauzionalmente il gas. Sono presenti su posto numerose pattuglie dei carabinieri. Le notizie sull’accaduto sono ancora frammentarie. Il feritore è un egiziano di 36 anni, ora ricercato dai carabinieri. Quando infatti i militari sono riusciti a entrare nell’appartamento l’uomo non c’era. Sono stati trovati e portati in sicurezza tre cani di grossa taglia.