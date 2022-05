Marito e moglie svuotano le casse dell’azienda e comprano la casa al mare, arrestati

Marito e moglie hanno svuotato le cassde della loro società e con parte dei soldi hanno comprato una casa al mare, in provincia di Campobasso. I due sono stati arrestati dalla Guardia di finanza di Corsico, nel milanese, su ordinanza del Gip Guido Salvini. Le fiamme gialle hanno sequestrato quasi 3,5 milioni di euro in un’indagine per bancarotta, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, che vede indagato anche il liquidatore dell’azienda, la Sps Service che si occupava di servizi di vigilanza privata, con sede a Rozzano, nel Milanese. Le casse dell’impresa sarebbero state svuotate dagli indagati per oltre 2,5 milioni di euro e portata così al fallimento nel dicembre 2020. Gli indagati non avrebbero nemmeno versato imposte per circa 1 milione di euro e avrebbero distratto risorse dalla società con continui bonifici e prelievi in contanti. Con i soldi tolti all’azienda, inoltre, avrebbero anche acquistato quell’appartamento del valore di 45mila euro nella località di mare in Molise e che è stato sequestrato per autoriciclaggio. Il marito, finito in carcere, avrebbe già reso ammissioni davanti al gip e la stessa Procura ha dato parere favorevole ai domiciliari. Agli arresti domiciliari la moglie.