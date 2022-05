Pusher in fuga in auto rischia di investire i pedoni, arrestato

Attimi di paura e tensione domenica sera a Seregno (Mb) quando un 23enne alla guida della propria auto ha tentato di sottrarsi al controllo dei carabinieri con una spericolata fuga nel traffico cittadino. Quella sera, attorno alle 19, i militari della Sezione radiomobile della Compagnia di Seregno in via Livio Colzani hanno incrociato un’auto con alla guida una persona che, notata la gazzella, ha accelerato.

I militari hanno deciso di seguirlo ma l’uomo ha accelerato ulteriormente. E’ scattato quindi un insegumento dell’auto, una Polo nera che ha aumentatp ancora di più la velocità attraversando incroci e rotatorie senza dare precedenze e senza alcun riguardo per i pedoni che stavano attraversando la strada.

La corsa folle, a tutta velocità, è proseguita lungo via Giuseppe Ripamonti e via Francesco Bacone durante la quale non è passato inosservato il lancio di un fazzoletto bianco dal finestrino della Polo. Poche centinaia di metri dopo, alla fine di via San Carlo, la fuga è stata interrotta da una manovra della gazzella che, tagliando la strada alla Polo, è riuscita a bloccarla mentre tentava la svolta per via Carlo Armellini.

Scesi di corsa dall’autovettura di servizio, i militari hanno braccato il fuggitivo. Poi, trovato quel fazzoletto che era stato lanciato dal finestrino,hanno trovato tre dosi di cocaina.

Il giovane, un cittadino marocchino, disoccupato con precedenti specifici tra i quali un arresto eseguito dai carabinieri di Cesano Madernolo scorso mese di dicembre, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma carabinieri di Seregno. Dopo l’udienza di convalida e il giudizio direttissimo, è stato collocato agli arresti domiciliari in una casa di Muggiò.