Accende sigaretta con alcol in mano, gravemente ustionato

Un uomo di 32 anni è rimasto gravemente ustionato, la scorsa notte a Milano, accendendosi una sigaretta mentre aveva in mano una bottiglia di alcol. Lo hanno riferito i vigili del fuoco, intervenuti nell’appartamento. E’ accaduto in uno stabile in via Giacinto Mompiani 4 dove l’uomo, intorno a mezzanotte, mentre stava maneggiando dell’alcol si è acceso una sigaretta provocando una fiammata che lo investito in pieno volto. Trasportato dal 118 a Niguarda, presenta ustioni a volto e collo.