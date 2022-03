KeChic, la sartoria sociale che porta i colori dell’Africa a Milano

"KeChic" , in via Guglielmo Pepe 38, è uno spazio che unisce Milano a Dakar.

Un angolo di Africa nel quartiere Isola di Milano. E’ la sartoria sociale KeChic di via Guglielmo Pepe 38. Uno spazio cheunisce Milano a Dakar, un negozio-baobab che invita i passanti sotto le sue foglie. Un progetto nato da un’amicizia e cresciuto col tempo: grazie a un bando del comune di Milano, oggi è diventato anche un negozio-atelier. La carica di energia del tessuto wax, mescolato a stoffe e lavorazioni artigianali tipiche del made in Italy, colora di Africa questo spazio stretto tra i grattacieli di Porta Nuova e il confine dei binari della Stazione Garibaldi, a ridosso dello Scalo Farini.

Entrare è come ricevere l’abbraccio accogliente di Mamma Africa che invita chi passa a sostare sotto le foglie di un baobab, l’albero simbolo del Senegal, riprodotte sul soffitto del negozio dall’illustratrice Anna Sutor. Nella savana, all’ombra del baobab giocano i bambini, si riuniscono gli anziani, si chiacchera, si danza e – naturalmente – si fanno i mercati. In questo angolo di giungla metropolitana si è avvolti dai toni dell’arancio e del verde, circondati dalle creazioni della nuova collezione KeChic: gonne, pantaloni, vestiti e accessori, oggetti per la casa, la linea home in collaborazione con RIVAVIVA, tutti pezzi realizzati con un mixage creativo dove tradizione italiana e suggestioni africane dialogano in modo naturale, perché corrispondono alla storia di chi li ha disegnati e li produce.



Una delle caratteristiche fondamentali del brand nato dall’amicizia tra la pr milanese Valeria Zanoni e il sarto Cheikh Diattara è la sensibilità verso le diversità che quando s’incontrano sempre creano qualcosa di nuovo e di sorprendente. Il progetto KeChic coinvolge persone con fragilità, che per vari motivi hanno più bisogno di integrarsi nel nuovo contesto sociale, con una proposta di forte integrazione culturale e mantenendo vivo il legame con i ragazzi della scuola di sartoria del Centre Handicapé di Dakar, dove Cheikh ha studiato.



Un altro valore fondamentale del marchio è la sostenibilità e la lotta allo spreco. Presto, con l’arrivo della bella stagione, “l’inaugurazione ufficiale” dello spazio KeChic di via Pepe 38.