Tentano di violentare una studentessa in piazza Leonardo Da Vinci, arrestati

I carabinieri hanno bloccato un tunisino di 34 anni e un egiziano di 23 che avevano appena aggredito una studentessa di 23 anni in zona Città Studi e un altro ragazzo intervenuto per difenderla. E la polizia ha denunciato un molestatore seriale in zona Castello.

I carabinieri di Milano, la scorsa notte, hanno arrestato un tunisino di 34 anni e un egiziano di 23 con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una studentessa, tentato furto a un altro studente intervenuto per difenderla e resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi sono pregiudicati per reati contro il patrimonio e irregolari in Italia. L’aggressione alla ragazza è avvenuta in piazzale Leonardo Da Vinci, in zona Città Studi; l’egiziano, in compagnia dell’altro straniero, ha avvicinato la studentessa, italiana, 23 anni, tentando di violentarla. In difesa della giovane è intervenuto un un altro studente, un ragazzo di 27 anni, che è stato minacciato dai due nordafricani i quali hanno anche tentato di derubarlo. All’arrivo dei carabinieri, intervenuti su segnalazione al 112, i due aggressori sono fuggiti ma sono stati raggiunti e bloccati. Gli arrestati, in evidente stato di ebbrezza, hanno opposto resistenza e si sono anche rifiutati di salire a bordo delle autovetture dei carabinieri. I due studenti non hanno avuto bisogno di cure mediche.

DENUNCIATO MOLESTATORE SERIALE

Un italiano di 45 anni ha molestato due donne fra ieri e la scorsa notte e ha cercato di fare lo stesso con una terza donna sempre per strada a Milano: per questo motivo è stato denunciato per violenza sessuale dalla polizia. E’ considerato un ‘seriale: a gennaio era stato arrestato e a marzo denunciato per lo stesso reato. Nelle scorse ore gli ultime tre episodi: alle 12.30 di giovedì in via Gerolamo Gadio, nei pressi del Castello Sforzesco, ha molestato, dopo averla avvicinata con la scusa di darle una rosa, una ragazza di 27 anni. All’arrivo degli agenti stava cercando di importunare un’altra donna. Infine, verso le 2.30, in via dell’Orso, in zona Brera, ha molestato una donna di 42 anni.