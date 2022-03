Un problema alla linea ferroviaria fra Firenze e Roma per un inconveniente tecnico nella zona di Firenze Campo Marte ha provocato disagi anche in Lombardia. Alla Stazione Centrale di Milano si sono verificati cancellazioni e ritardi di corse. Il Frecciarossa da Roma Termini delle 12 è stato cancellato. Tra le partenze, 3 convogli ad alta velocità sono stati cancellati. Altri treni hanno subito ritardi fino a 120 minuti. “Guasti e problemi tecnici sulla rete dell’Alta velocità si stanno verificando con troppa frequenza, coinvolgendo le stesse aziende di trasporto ferroviario e migliaia di cittadini che pagano salati biglietti per viaggiare – afferma il presidente di Assoutenti Furio Truzzi – Chiediamo a Rfi di aprire un tavolo con le associazioni dei consumatori sulle problematiche delle infrastrutture ferroviarie italiane, volto a studiare soluzione in grado di garantire i servizi e tutelare i diritti dei passeggeri”. “Vogliamo inoltre che a tutti gli utenti coinvolti nei disagi odierni sia riconosciuto un indennizzo per i danni subiti, oltre al rimborso del biglietto come previsto dalla normativa vigente, e ci mettiamo a disposizione di chi, a causa dei problemi odierni, voglia avviare azioni risarcitorie nelle sedi competenti” conclude Truzzi.