Donna investita da un tram, è in gravi condizioni

L'incidente è avvenuto in via Albricci, in centro a Milano.

Grave incidente a Milano. Una donna di 73 anni è stata investita da un tram della linea 24 mentre stava attraversando la strada in via Albricci. E’ successo poco prima di mezzogiorno. Atm ha reso noto che la donna non si trovava sulle strisce pedonali. La 73enne stava attraversando la strada dalla parte opposta da cui stava arrivando il tram che viaggiava in direzione periferia. Il conducente, hanno spiegato dall’azienda, ha tentato di frenare ma l’impatto è stato inevitabile. La donna è stata trasportata al Policlinico di Milano in gravissime condizioni.