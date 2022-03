Quattro afghani dalla Romania alla Brianza in un carico di pneumatici

Quattro cittadini afghani hanno viaggiato in un camion proveniente dalla Romania, stipati tra pneumatici impilati, fin quando i carabinieri, chiamati dal conducente, li hanno scoperti a Villasanta (Monza) e messi in salvo. Tra loro c’era anche un minore. Mercoledì pomeriggio l’autista del tir, una volta arrivato a destinazione, ha sentito dei rumori provenienti dal rimorchio e ha chiamato il 112. Quando con i carabinieri ha aperto il portellone, tra i pneumatici sono spuntate quattro persone, di cui un ragazzino di circa 15 anni.

Dopo averli sottoposti a tampone molecolare (risultato negativo), tutti e quattro sono stati portati in caserma per l’identificazione. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la loro posizione sul territorio italiano.