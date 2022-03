Emergenze in metro, vecchia carrozza ai Vigili del Fuoco per l’addestramento [VIDEO]

Un vagone della metro è stato spostato nel cortile della caserma di via Messina; servirà ai Vigili per allenarsi in caso di eventuali situazioni di emergenza sulle linee sotterranee.

Ad Atm non serviva più perché era ormai fuori servizio mentre ai Vigili del Fuoco di Milano torna molto utile per le attività di addestramento per eventuali emergenze.

L’azienda trasporti di Milano si è così liberata di una vecchia carrozza della metropolitana che ora si trova nel cortile del comando dei Vigili del Fuoco di via Messina. L’operazione di trasferimento si è conclusa lo scorso 7 marzo.

Questa donazione consente oggi ai Vigili del Fuoco di Milano di compiere manovre di addestramento utili alla conoscenza delle attrezzature destinate al sollevamento dei convogli in caso di soccorso, come ad altre emergenze che possono incorrere alle linee metropolitane. La carrozza, lunga 20 metri, è stata collocata sui binari ed è stata creata anche una porzione di linea aerea e una banchina per la salita e la discesa dei passeggeri. Le operazioni sono state seguite dal Comandante, Nicola Micele.