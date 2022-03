In Ucraina con cibo e farmaci per animali

In partenza per l’Ucraina con un carico di cibo e medicinali per animali. E’ l’iniziativa di Said Beid, “pet detective” della Brianza. Una spedizione l’ha già fatta qualche giorno fa. Ora si sta preparando con un nuovo carico. Non solo per gli animali. “Mi ha contattato un’amica ucraina e mi ha chiesto aiuto per i bambini di una scuola: raccogliamo materiale anche per loro. Speriamo di riuscire nella missione” ci racconta Said, specializzato nel recupero di animali smarriti. Il suo amore per gli animali lo ha portato a mobilitarsi. “Purtroppo gli animali in queste situazioni tragiche sono allo sbando più che mai e, più che mai, necessitano di cure e sostentamento”. Chi vuole fare donazioni può contattarlo al numero 3201893976

