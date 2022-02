Movida, sabato notte controlli a Monza

Nella serata di sabato 19 febbraio, stati effettuati nuovamente i controlli in piazza Carrobiolo a Monza, dove a seguito di segnalazioni dei residenti, lo scorso sabato erano stati identificati 41 ragazzi minorenni rinvenendo anche bottiglie di superalcolici

Nella serata di ieri, equipaggi della Questura e della Polizia Locale hanno identificato 47 ragazzini minorenni di età compresa tra i 14 e 17 anni, rinvenendo nelle vicinanze bottiglie di superalcolici tipo grappa, già consumate.

Alcuni altri ragazzini nel sopraggiungere alla vista degli agenti si sono allontanati. I controlli si sono protratti sino all’una quando gli ultimi giovanissimi sono stati ripresi dai genitori.

Sul punto il Questore della provincia di Monza e della Brianza Marco Odorisio evidenzia “come questo tipo di controlli della Questura unitamente alla Polizia Locale di Monza, in chiave di prevenzione, rivolti soprattutto a favore dei giovanissimi, proseguiranno

non solo nel capoluogo. Il dato che emerge dalle attività di ieri sera dimostra un sensibile miglioramento della situazione, proprio cercando di responsabilizzare i ragazzi e le loro famiglie, per un vivere in comunità sereno. È bene quindi proseguire in tale direzione proprio per salvaguardare i nostri ragazzi, rendendoli consapevoli e responsabilizzandoli “come cittanidanza attiva”.