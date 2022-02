Sabato notte con diversi episodi di violenza a Milano. I due più gravi sono avvenuti tra piazza Gae Aulenti e corso Como. In zona piazza Gae Aulenti un ragazzo è stato accoltellato al culmine di una rissa. Rimasto ferito alla coscia, è stato portato in codice giallo al Niguarda: il giovane, 20 anni, ha spiegato ai carabinieri di essere stato coinvolto in una rissa tra i suoi amici e un gruppo rivale. Degli aggressori, al momento, non c’è traccia. In corso Como intorno alle 4.45 è avvenuto un altro accoltellamento: un diciannovenne è stato ferito al braccio e portato al Policlinico in codice giallo. L’aggressione sarebbe partita da una lite tra due gruppi. I militari stanno indagando

Poco dopo le 2.30, invece, è avvenuta una rapina ai danni di due ragazzini di 14 e 15 anni in via Broletto, in zona Brera. Le vittime sono state accerchiate da un gruppo di giovani e obbligate a consegnare un paio di scarpe e una cassa bluetooth. Una volante della polizia, poco dopo, ha arrestato quattro dei presunti autori: un sedicenne tunisino, un diciassettenne italiano e due marocchini di 18 anni.