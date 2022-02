Orchestra UniMi, prima esecuzione italiana di Bruno Maderna

Martedì 22 febbraio appuntamento con la 22ª Stagione musicale dell’Orchestra dell’Università degli Studi di Milano. Protagonista in qualità di direttore sarà Sebastiano Rolli, affermato direttore in campo sia lirico sia sinfonico di respiro internazionale. Alle 20.30, sul palco dell’Aula Magna dell’Università degli Studi, Rolli dirigerà l’Orchestra UniMi in un programma che si muoverà tra le note della Sinfonia n. 8 in si minore D 759 “Incompiuta” di Franz Schubert (1797-1828), dell’Ouverture dal Sogno di una notte di mezza estate op. 21 di Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) e di Scaramouche op. 165c suite per sassofono e orchestra di Darius Milhaud (1892-1974), affidata all’interpretazione del solista Simone Moschitz. La serata sarà aperta, invece, da un’esecuzione in prima italiana di Serenata per Luisa del compositore novecentesco Bruno Maderna (1920-1973). Una riscoperta resa possibile dalla sinergia, novità della Stagione 2021-2022, tra l’Orchestra dell’Università degli Studi di Milano e l’Associazione NoMous, che raccoglie, custodisce e cataloga archivi e fondi musicali altrimenti poco valorizzati e a rischio oblio, impegnate in un progetto di riscoperta di brani di autori del Novecento di raro ascolto. Il giovane sassofonista Simone Moschitz sarà invece protagonista nell’esecuzione di Scaramouche op. 165c suite per sassofono e orchestra di Darius Milhaud, proposta in collaborazione con il Conservatorio di Musica G. Verdi di Milano. Moschitz, infatti, classe 1994, è stato vincitore del IV Premio del Conservatorio di Milano, nel 2018, ottenendo il primo premio sia nella categoria “solisti” sia nella categoria “musica da camera”. Uno dei tanti riconoscimenti e concorsi nazionali e internazionali già conquistati dal giovane friulano.

Il concerto sarà preceduto, alle 19.15, da un’altra delle tante novità di questa 22ª Stagione: una conversazione pre-concerto della durata di 45 minuti, durante la quale il giornalista e musicista Luca Ciammarughi dialogherà con Sebastiano Rolli e Simone Moschitz.

La stagione sinfonica dell’Orchestra UniMi prevede anche quest’anno l’ingresso gratuito , su prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite (https://www.eventbrite.com/). Info: 0250313197 | 338 2444952 | orchestra@fondazioneunimi.com.