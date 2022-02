Lunedì vento forte al Nord-Ovest

Sarà una domenica tranquilla dal punto di vista meteorologico, in generale asciutta e ancora contrassegnata da temperature oltre le medie stagionali con punte prossime ai 20 gradi al Sud e in Sicilia, anche oltre sul versante ionico dell’isola. A inizio settimana il flusso nord-occidentale in quota si intensificherà muovendo un veloce fronte freddo (perturbazione n.6 di febbraio) che lunedì mattina valicherà l’arco alpino determinando tra lunedì e martedì una fase molto ventosa; domani- affermano i meteorologi Meteo Expert – soffierà un Foehn impetuoso al Nordovest e raffiche burrascose sono attese sul Tirreno e nelle Isole. Il passaggio del fronte perturbato sarà associato a brevi episodi di precipitazioni principalmente sul settore peninsulare dall’Emilia Romagna verso sud. Sul resto del Nord le precipitazioni saranno limitate allo spartiacque alpino, senza quindi la possibilità di piogge utili sul fronte della siccità. Tempo stabile e asciutto anche nei giorni successivi, almeno fino a giovedì, con una nuova fase anticiclonica che terrà lontane le perturbazioni dal nostro Paese.