Blanco torna a Calvagese e la sua città gli rende omaggio

Dopo la vittoria alla 72esima edizione del Festival di Sanremo a fianco di Mahmood con ?Brividi’ e il successo del tour italiano, andato esaurito in poche ore, Blanco ha incontrato le istituzioni e la comunità di Calvagese della Riviera (BS), dove è cresciuto. Presenti all’incontro, ospitato presso il seicentesco Palazzo Sorlini, il sindaco Simonetta Gabana, il vice sindaco Mauro Da Lio, gli assessori e i consiglieri comunali, il comandante della Polizia Locale Stefano Dondelli e il luogotenente dell’arma dei Carabinieri Maurizio Caserta. “L’Amministrazione Comunale di Calvagese della Riviera a nome dell’intera Comunità esprime le più vive congratulazioni a Blanco per i meritati successi – ha detto il sindaco- All’artista Blanco ma in particolar modo al nostro concittadino Riccardo, vogliamo rinnovare la vicinanza di tutto il territorio calvagesino che con emozione ed orgoglio si stringe a questo grande talento. La consegna di un piccolo riconoscimento è il segno tangibile dell’affetto dell’intera cittadinanza. Con la certezza che questo non è che il primo passo di un brillante percorso artistico, a Riccardo un grande in bocca al lupo per i prossimi impegni”.