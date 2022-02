Milano, ucciso in casa a coltellate

Un uomo di origini nordafricane è stato ucciso questa mattina, intorno alle 7.30, all’interno del suo appartamento in via Marco d’Agrate 21, zona Corvetto. Giunta sul posto, la Polizia ha trovato l’uomo privo di sensi con due profonde ferite da taglio, ma a nulla sono serviti i tentativi dei medici di rianimarlo. Il palazzo è abitato in prevalenza da persone originarie del Nordafrica: tra queste, la Polizia sta concentrando le indagini nei confronti di un inquilino trovato con abiti sporchi di sangue. Al momento si sospetta che si tratti di una lite finita in tragedia.