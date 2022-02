Curata da Micol Forti e Consuelo Luca De Tena, promossa e prodotta da Palazzo Reale, Comune di Milano-Cultura e CMS.Cultura, la mostra è promossa in collaborazione con il Ministero della Cultura e lo Sport della Spagna, il Museo Sorolla e la Fundación Museo Sorolla, grazie al prestito di un nucleo rilevante di opere.

Il progetto si realizza con la collaborazione di prestigiose istituzioni museali pubbliche e private come il Museo de Bellas Artes di Valencia, l’Hispanic Society di New York, la Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro di Venezia, i Civici Musei di Udine, Musei di Nervi Raccolte Frugone, solo per citarne alcune.L’esposizione ripercorre tutto l’arco della carriera di Joaquín Sorolla, dagli esordi negli anni Ottanta dell’Ottocento nella natia Valencia fino alla morte, sopraggiunta nel 1923. Dividendo gli splendidi esempi della sua ricerca artistica in sezioni tematiche, la mostra regala un ritratto esaustivo dello straordinario uomo e artista che è stato Sorolla.