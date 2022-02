“Il 40% dei bambini lombardi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino, una percentuale superiore di più di 5 punti alla media nazionale, e il 23% che ha già completato il ciclo primario”. Lo afferma la vicepresidente e assessore regionale al welfare Letizia Moratti. “Regione Lombardia attraverso gli open day dedicati a loro sostiene la vaccinazione dei bambini, raccomandata anche dalla Società Italiana di Pediatria, offrendo ai genitori la possibilità di accedere con i figli nei centri vaccinali senza prenotazione nel fine settimana. E’ un’occasione da non perdere”.

“La rapida discesa dei contagi nel nostro Paese – continua Moratti – particolarmente accentuata in Lombardia grazie all’ampia adesione della popolazione alla campagna vaccinale, sottolinea ulteriormente l’importanza della vaccinazione. Proteggersi con il vaccino è l’arma più efficace che abbiamo a disposizione. Proteggere anche i più piccoli dal Sars-Cov2, un virus particolarmente contagioso, i cui effetti sul singolo individuo non sono conoscibili a priori, è la scelta giusta per tutti i genitori che vogliono evitare di esporre i propri figli al rischio di un decorso grave della malattia e agli effetti devastanti del virus”. Oggi, in occasione dell’open day vaccinale per i bambini, sono al momento 7262 le somministrazioni effettuate negli hub della Regione (dati che si riferiscono alle 14 di domenica, comunicato dall’assessorato al welfare)