Covid, 8370 nuovi casi

I nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia domenica 6 febbraio sono 8370 su un totale di 106.556 tamponi effettuati. Il tasso di positività è al 7,8% L’incidenza ogni 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni è di 865. I dati sono stati comunicati dall’assessorato al welfare della Regione Lombardia. Calano i ricoverati nei reparti ordinari, dove sono in totale 2582 (-74. Diminuiscono di una unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dove sono nel complesso 213 (-1). In isolamento domiciliare ci sono 272.791 persone (-15490). I guariti sono 23.899. I deceduti per Covid sono 74.

A Milano si registrano 990 nuovi positivi.

Ecco i casi divisi per provincia:

Bergamo 776

Brescia 1253

Como 403

Cremona 334

Lecco 240

Lodi 205

Monza e Brianza 683

Milano 2440

Mantova 455

Pavia 447

Sondrio 155

Varese 727

altre prov 17

altro/in fase di verifica 235

TOTALE 8370