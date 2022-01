I treni Caravaggio per la prima volta si affacciano sul confine con il Ticino, raggiungendo il Lago di Lugano: da martedì 1 febbraio due nuovi treni ad alta capacità di Trenord circoleranno sulla linea Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio, su cui effettueranno più del 40% del servizio complessivo, cioè 16 corse su 37. Lo comunica Trenord. Alcuni sindaci dei Comuni attraversati dalla linea sabato hanno viaggiato sui convogli e hanno potuto scoprirne le caratteristiche di accessibilità e l’ambiente con sistemi di climatizzazione autoregolati e di illuminazione LED, a prese elettriche e USB utili per la ricarica dei dispositivi mobili. I convogli sono costruiti con materiali innovativi e riciclabili al 96%. I treni sono dotati di soluzioni audio e video per l’informazione a bordo e di 42 telecamere per la videosorveglianza; hanno 12 posti dedicati al trasporto biciclette. I due Caravaggio sono fra i 222 nuovi convogli acquistati da Regione Lombardia per Trenord con un investimento di circa 2 miliardi di euro, che consentiranno progressivamente di cambiare il volto del servizio ferroviario lombardo. Con i due ingressi in servizio, sale a 39 il numero dei nuovi treni già in circolazione sulle linee lombarde.