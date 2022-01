“Per il Balletto di Milano il 4 febbraio sarà un giorno particolarmente significativo perché debutteremo al Teatro Lirico Giorgio Gaber. Un teatro magnifico, recentemente riaperto dopo lunga ristrutturazione, a cui sono legato personalmente perché tante volte ne ho calcato il palcoscenico con il Balletto della Scala. Tornare qui oggi, con la mia Compagnia, mi emoziona e mi riempie di orgoglio”. Queste le parole del presidente e direttore artistico del Balletto di Milano Carlo Pesta per annunciare la nuova residenza artistica della Compagnia presso il prestigioso teatro milanese che, dopo la lunga ristrutturazione, è tornato ad essere uno dei luoghi di spettacolo più importanti della Città di Milano. Il sodalizio artistico tra le due eccellenze milanesi prevede una presenza stabile del Balletto di Milano presso il Teatro con almeno tre produzioni l’anno. “Nel 2022, oltre la serata di Gala – continua Carlo Pesta – in aprile presenteremo Anna Karenina, uno dei nostri balletti più apprezzati anche su scene internazionali e Lo Schiaccianoci, immancabile nel periodo natalizio e rigorosamente con orchestra”.

Il programma del Gran Galà mette in luce la straordinaria versatilità dei bravissimi danzatori del Balletto di Milano, dall’incantevole lirismo di cammei del grande repertorio classico come i Grand pas de deux da Il Lago dei Cigni e Schiaccianoci, alla vivace ibericità di Carmen, alla passionalità di Anna Karenina, all’atmosfera contemporanea del Trio in la minore di Ravel. Omaggio anche ai grandi compositori italiani con le raffinate coreografie da Opera in Danza su brani sublimi come l’ouverture di Manon di Puccini e l’intermezzo di Cavalleria Rusticana di Mascagni nonché brani maestosi di Giuseppe Verdi tra cui i preludi di Attila e I Masnadieri e il divertissement da I Vespri Siciliani per un finale con tutta la Compagnia in un tripudio di virtuosismi.

Teatro Lirico Giorgio Gaber

Via Larga, 14, 20122 Milano MI

Venerdì 4 febbraio ore 20.45

GRAN GALÀ DEL BALLETTO DI MILANO

Serata di danza su musiche di P.I. Tchaikovsky, G. Bizet, G. Verdi, P. Mascagni

