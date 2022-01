Studenti in piazza per Lorenzo: “Lui morto, noi caricati”

Su Instagram il coordinamento dei collettivi studenteschi di Milano spiega la sua rabbia per la morte di Lorenzo Parelli, vittima di un incidente sul lavoro mentre stava facendo una stage, e fissa l’ appuntamento agli studenti per un’assemblea dei collettivi di Milano e provincia il 2 febbraio alle 15:30 al centro sociale Cantiere. “Una settimana fa – hanno scritto in un post – un nostro coetaneo, un* studente come noi, è andato a scuola e non è più tornato. O meglio, doveva andare a scuola ma è morto sul lavoro. Che cosa ci faceva uno studente al lavoro se doveva essere a scuola? Chiedetelo a Renzi e a tutti gli autori e le autrici della buona scuola, a chi ha drasticamente tagliato i fondi all’istruzione, ha ultraprecarizzato gli insegnanti e tutto il personale scolastico, dequalificato i programmi, trasformato i presidi in manager e le scuole in aziende. E così Lorenzo è finito a lavorare (gratis!), come tutt* quanti noi. Solo che lui ci è morto”. “Siamo scesi in piazza, nel silenzio della politica di fronte a un fatto così grave. Diciamo che siamo tutt* Lorenzo e che la scuola va cambiata, a partire dal fermare l’alternanza scuola lavoro. E per tutta risposta ci hanno caricato, ovunque, a Milano a Roma a Napoli a Torino…”. “Capite perché siamo incazzati?”.