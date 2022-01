Congo, arrestati i presunti assassini dell’ambasciatore Attanasio

Lo hanno comunicato in una conferenza stampa le forze di sicurezza e le autorità congolesi del Nord Kivu. Al momento nessuna conferma da parte del governo italiano e di quello congolese.

Sono state arrestate in Congo 5 persone accusate di essere coinvolte nell’omicidio dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista Mustapha Milambo, avvenuto il 22 febbraio dello scorso anno, su una strada nei pressi della città di Goma. Lo hanno comunicato in una conferenza stampa le forze di sicurezza e le autorità congolesi del Nord Kivu. Le 5 persone sospettate sono state mostrate ai giornalisti, con le manette ai polsi, insieme a un presunto omicida di un uomo di affari congolese,come riporta il sito della rivista Africa. Al momento non ci sono reazioni nè conferme da parte delle autorità dei governi italiano e della Repubblica Democratica del Congo.