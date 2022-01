In Lombardia 37.823 casi e 64 decessi

A fronte di 319.123 tamponi effettuati, sono 37.823 i nuovi positivi (11,8%). Lo riferisce la Regione Lombardia nel bollettino Covid giornaliero. I ricoverati in terapia intensiva sono 267 come ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.704 (+55). Si registrano 64 nuovi decessi. A Milano e provincia ci sono 11.322 di cui 4.663 a Milano città. Per quanto riguarda le province, 11.322 casi sono stati segnalati a Milano di cui 4.663 in città; 3.287 a Bergamo, 5.699 a Brescia, 1.222 a Cremona, 1.178 a Lecco, 806 a Lodi, 1.999 a Mantova, 3.444 a Monza, 2.204 a Pavia, 587 a Sondrio e 2.874 a Varese.

Scatta il livello 2 delle terapie intensive Covid in Lombardia: da domenica scorsa i posti letto attivabili nelle rianimazioni degli ospedali lombardi sono saliti al livello massimo di 1.810, vale a dire 280 rispetto ai 1.530 del livello 1. L'indicazione della Regione è stata recepita da Agenas dopo il via libera del Ministero della Salute. Con 267 ricoverati la percentuale di occupazione scende al 14,75%, rispetto al 17%,1% del 14 gennaio, quando i posti occupati erano 262. Si allontana così il raggiungimento della soglia del 20% per il passaggio alla zona arancione. Quello delle terapie intensive è infatti al momento l'unico parametro che consente alla Lombardia di restare in zona gialla. L'aumento delle terapie intensive segue quello deciso nelle scorse settimane per i posti in area medica, dove la percentuale di occupazione sfiora il 35%.