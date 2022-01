Dalla pasta ai legumi, dalla passata di pomodoro al riso, dalla farina al Grana Padano. Sono alcuni dei prodotti contenuti nei pacchi alimentari distribuiti da Coldiretti Pavia in tutta la provincia, contenenti ognuno cibo 100% Made in Italy. «Le prime consegne sono state fatte questa mattina a Pavia, a Casteggio e a Mortara – spiega Stefano Greppi, Presidente di Coldiretti Pavia – In totale abbiamo già consegnato circa 3000 chili di cibo da destinare alle famiglie bisognose del nostro territorio, e le consegne proseguiranno nei prossimi giorni».

L’iniziativa – precisa Coldiretti Pavia – si inserisce nell’azione di solidarietà promossa su tutto il territorio nazionale da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese, per dare un segnale di speranza alle fasce più deboli della società, soprattutto in questo momento di nuovi timori per il futuro con la pandemia Covid che è tornata a far paura per la variante Omicron. «Questa operazione di solidarietà – dice ancora Stefano Greppi – vuole anche mettere in evidenza le grandi eccellenze alimentari del Paese, che hanno contribuito a fare grande il Made in Italy in Italia e all’estero e che rappresentano un risorsa determinante da cui ripartire».

I nuclei familiari destinatari dei pacchi solidali saranno individuati da Coldiretti/Campagna Amica insieme alle Amministrazioni comunali, alle Associazioni caritatevoli e alle realtà del terzo settore presenti sul territorio.