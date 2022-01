Ha riaperto il reparto covid all’ospedale di Codogno (Lodi) che era stato chiuso nel giugno scorso con la speranza di non dover più ospitare di nuovo malati di positivi, nella struttura dove è stato identificato paziente 1, il 20 febbraio 2020. Al momento, i letti occupati sono 14 in reparto mentre due persone si trovano in Rianimazione. Proprio per questo, la direzione dell’ospedale ha lanciato un appello perché si acceda alla struttura solo se strettamente necessario.