“La vicenda della cessione di AeB ad A2A è l’emblema dell’appiattimento della politica su di interessi che non coincidono con quelli dei cittadini. Oggi sappiamo della manifestazione di interesse d’acquisto di AeB da parte di altre società. Perché il Sindaco di Seregno non ha mai reso noto esistesse la volontà di altri privati di acquistare Gelsia (di cui A2A detiene il 30 % acquistato a seguito di gara mentre il resto è di AeB)?. Lo sostiene in una nota Marco Fumagalli (M5S Lombardia). Secondo i consigliere regionale “si tratta di un fatto gravissimo, che se non giustificato merita la più alta censura. Al contrario, significherebbe che le decisioni in materia di servizi pubblici non siano nella disponibilità degli elettori. In funzione di ciò, al fine sia ripristinato lo stato di diritto, chiedo che il sindaco di Seregno rassegni immediate dimissioni e che il Consiglio Comunale sia sciolto per gravi violazioni di legge. È altrettanto necessario, a tutela del patrimonio pubblico, che il consiglio di amministrazione di AeB sia sostituito da un commissario giudiziale, al fine di garantirne una gestione trasparente e indipendente. La politica di Seregno non potrà aver pace, finché a rappresentarla saranno soggetti che subordinano l’interesse dei cittadini a quelli della Borsa Valori» così il Consigliere Regionale del Movimento Cinque Stelle, Marco Fumagalli, invoca le dimissioni del Sindaco di Seregno.