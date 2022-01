E’ ricoverata in codice verde al Policlinico con prognosi di 30 giorni e fratture al volto, una donna peruviana di 32 anni colpita ieri in volto dal compagno. I fatti si sono verificati attorno alle 8.30 in piazza Aspromonte. Secondo le ricostruzioni, la donna si sarebbe rifiutata di seguire nella sua abitazione il compagno, un peruviano di 33 anni con precedenti penali. Visto il rifiuto della donna, l’uomo avrebbe cominciato a colpirla con pugni e calci. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato la 32enne con il volto sanguinante. Trasportata in ospedale, le è stata diagnosticata una frattura scomposta delle ossa nasali. L’uomo è stato arrestato per lesioni.