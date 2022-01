E’ morto poco dopo l’arrivo all’ospedale Niguarda di Milano l’operaio di 63 anni schiacciato oggi pomeriggio dalla benna di un escavatore in un cantiere a Novate Milanese. L’uomo era già in arresto cardiaco all’arrivo del personale del 118 che lo ha trasportato al Niguarda tentando di rianimarlo. L’incidente è avvenuto verso le 14.30 in un cantiere in via Giuseppe Di Vittorio, sul posto è intervenuta Areu con automedica e 2 ambulanze, oltre a Vigili del Fuoco e forze dell’ordine.