Aumenta il numero delle vittime delle aggressioni avvenute nella notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano. Sono diventate 9. La Procura di Milano, che indaga per violenza sessuale di gruppo insieme alla squadra Mobile, ha identificato infatti quattro ragazze in più rispetto a quelle coinvolte nei tre episodi conosciuti in cui le giovani hanno subito abusi e molestie pesanti