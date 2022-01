Covid, tre comuni del Milanese chiudono asili e primarie

Do fronte al dilagare delle infezioni, i primi tre sindaci fanno quello che non fa il “governo dei migliori” e chiudono le scuole. I comuni di Cisliano, Albairate e Cassinetta di Lugagnano, in provincia di Milano, “seguono” la linea del governatore della Campania Vincenzo De Luca e chiudono le scuole fino al 14 gennaio. Lo prevede l’ordinanza, pubblicata ieri, con cui i sindaci dei tre comuni dell’Abbiatense, a ovest di Milano, hanno stabilito che sulla base dell’andamento dei contagi le scuole dell’infanzia e primaria saranno chiusi. I primi tre cittadini Luca Durè (Cisliano), Flavio Crivellin (Albairate) e Domenico Finiguerra (Cassinetta) hanno quindi deciso di seguire la linea intrapresa dal governatore della Campania motivando e richiamando nell’ordinanza le disposizioni di legge che gli consentono di assumere la decisione.