Covid, Lombardia: rapporto tamponi/positivi al 24,9%, 59 decessi

A fronte di 74.926 tamponi effettuati, sono 18.667 i nuovi positivi (24,9%). Lo riferisce la Regione Lombardia nel bollettino Covid giornaliero. I ricoverati in terapia intensiva sono 234 (+5). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.624 (+105). Si registrano 59 nuovi decessi. I nuovi casi per provincia: Milano: 6.384 di cui 3.067 a Milano città; Bergamo: 1.837; Brescia: 2.161; Como: 1.078; Cremona: 447; Lecco: 340; Lodi: 290; Mantova: 345; Monza e Brianza: 1.632; Pavia: 650; Sondrio: 709; Varese: 2.165