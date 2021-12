Il Milan vince 4-2 a Empoli e torna in scia all’Inter nella corsa scudetto. La squadra di Pioli sfrutta tutte le occasioni concesse dall’ Empoli. “Servono gare di questo tipo, decise dagli episodi. Siamo stati umili, abbiamo corso molto e abbiamo colpito al momento giusto, le partite si vincono anche in questi momenti qui. E’ una vittoria importante: certe partite pesano di più, quella di oggi pesava di più per tanti motivi e sono soddisfatto” commenta soddisfatto il tecnico. Tre scelte decisive, Giroud, Kessie e Saelemaekers: “Giroud è forte e ci dà tante soluzioni, ha giocato tutta la gara perché non avevo alternative. Kessie trequartista è stata una scelta tattica perché volevo un giocatore più fisico e ci mancava presenza in area. Lui ci sa andare, non è un caso avesse segnato con Salernitana e Napoli, ha i tempi d’inserimento per avere la squadra più compatta e solida in fase difensiva ma anche per questo. Saelemaekers ha fatto una grande prestazione”. “Dagli schiaffi e dagli errori impari, siamo cresciuti ma dobbiamo farlo ancora tanto. L’Inter? L’Inter è la favorita. Sono i favoriti, il campionato è lungo ma sono forti anche Napoli e Juventus. Poi ci siamo noi, Atalanta, Roma e Lazio. Il campionato è equilibrato, i risultati di oggi lo dimostrano. Obiettivo ora è fare più punti che nel girone di andata”.