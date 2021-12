Dopo i 9 casi isolati due giorni fa, a Cremona è partito lo screening a tappeto disposto da Ats. Sono almeno 300 i tamponi che verranno effettuati ed analizzati nelle prossime ore, in attesa dell’esito delle genotipizzazioni di altri test positivi, già processati e collegati ai casi di contagio riscontrati nel Cremasco. Si tratterebbe di pochi contatti stretti e le autorità sanitarie locali ribadiscono che non si ipotizza un unico grande focolaio ma una serie di casi scollegati. Dei 9 positivi Omicron già accertati 7 hanno sintomi (comunque gestibili al domicilio) e 2 no. Per i loro contatti è scattata una quarantena di dieci giorni in caso di non vaccinati e di sette giorni in caso di vaccinati, con tampone negativo previsto per la fine quarantena.