Maxi sequestro di luminarie e addobbi natalizi

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, i militari della Guardia di Finanza hanno operato diversi sequestri con la finalità di intercettare e togliere dal mercato le merci che possono risultare pericolose per la salute dei consumatori o contraffatte. Le Fiamme Gialle milanesi hanno ispezionato

numerosi esercizi commerciali in città e in provincia.

Nel corso delle attività sono stati sequestrati complessivamente circa 760 mila prodotti di varia natura, molti dei quali esposti sugli scaffali e quindi già immessi in commercio. Fra la merce sequestrata, ben 492 mila sono le luminarie per addobbi natalizi, anche ad uso esterno, privi della marcatura “CE” ovvero falsamente presentate come adeguate rispetto alla disciplina di compatibilità elettromagnetica e di bassa tensione. In alcuni casi, invece, il marchio “CE” è stato apposto su merce per la quale la normativa di

settore non lo prevede, ciò per invogliare l’acquisto da parte dei consumatori, traendo in inganno circa la qualità e genuinità dei prodotti.

Complessivamente sono stati denunciati 7 esercenti interessati dai controlli, per “vendita di prodotti industriali con segni mendaci” e per “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”. È stata poi comminata la sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice del consumo.