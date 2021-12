Smog, stop ai diesel più inquinanti a Brescia, Monza e Varese

Aumenta l’inquinamento nell’aria: da oggi sono in vigore nelle province di Varese, Monza e Brescia le restrizioni di primo livello contro lo smog che includono (nei comuni oltre i 30mila abitanti e in quelli che lo decidono su base volontaria ) lo stop alla circolazione dei diesel più inquinanti fino a a euro 4 dalle 8:30 alle 18:30; il divieto di accensione di barbecue, falò e fuochi d’artificio e il riscaldamento in casa a19 gradi, con tolleranza di due. Le misure temporanee di primo livello restano attive anche a Milano.