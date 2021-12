Basket, focolaio Covid all’Ax Milano

Focolaio Covid all’interno nella squadra dell’Ax Basket Milano, con sei persone positive.L’ Ats ha imposto la sospensione dell’attività dell’Olimpia, imponendo la quarantena domiciliare a tutti i membri della squadra. “L’attività sportiva – spiega l’Olimpia in una nota – potrà riprendere il 27/12 previa effettuazione di test antigenico di terza generazione negativo e contestuale effettuazione di test molecolare”. Milano quindi oggi non partirà per Kaunas dove domani avrebbe dovuto giocare in Eurolega e sarà rinviato anche il big match con la Virtus Bologna, in programma a Santo Stefano.