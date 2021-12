Covid, a Codogno sospese le lezioni in presenza a scuola

In aumento i casi positivi, le scuole hanno deciso di fare lezione in Dad oggi e domani.

A Codogno sono stati chiusi tutti i 7 plessi dell’istituto scolastico, tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La decisione è stata presa dopo l’aumento rapido dei casi positivi “attualmente diventati una decina, con una accelerazione nelle ultime ore”, ha spiegato la preside Cecilia Cugini. “Si tratta di casi quasi tutti asintomatici – ha sottolineato Maria Cristina Baggi che presiede il Consiglio d’istituto – e quando si presentano sintomi, vediamo dall’osservazione empirica che riguardano solo le alte vie respiratorie”. “Abbiamo preso questa decisione – ha detto la dirigente scolastica Cecilia Cugini – in via del tutto precauzionale, in modo da evitare i contagi, anche se per ora leggeri. A Codogno, quindi, le lezioni di martedì e mercoledì, ultimi due giorni prima delle vacanze di Natale, saranno in dad”. Il Comune di Codogno, informato, ha dato parere favorevole alla sospensione delle lezioni in presenza.