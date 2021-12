Una decina di passeggeri è rimasta contusa per la frenata d'emergenza attivata da un treno della metropolitana alla fermata Cairoli.

Un treno della metropolitana ha attivato, questa mattina, la frenata automatica di sicurezza alla stazione di Cairoli, in direzione Sesto Primo Maggio Fs. E accaduto intorno alle 8.30. Lo rende noto Atm su Twitter. Una decina di passeggeri sono rimasti contusi. Il treno è stato trasportato in deposito per i dovuti accertamenti sui motivi della frenata. La circolazione è stata temporaneamente sospesa tra Cairoli e Pagano, ed è poi ripresa dopo circa mezz’ora.