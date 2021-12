Il regalo di Natale di Atm ai tranvieri: una t-shirt. E c’è chi la restituisce

Una t-shirt. E’ il “regalo” di Natale di Atm ai suoi dipendenti. Roba da commuoversi per tanta generosità. Qualcuno ha pensato anche di restituirlo, come questi lavoratori aderenti al sindacato Cub che, questa mattina, si sono presentati sotto gli uffici della direzione dell’azienda trasporti di Milano, in foro Bonaparte, per restituirlo in maniera simbolica.

“Quello che (i lavoratori ndr) si aspettavano – scrive la Cub in una nota – era un riconoscimento economico adeguato alle condizioni di lavoro degli ultimi anni caratterizzati dai lockdown per la pandemia”.