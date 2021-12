“Napoletano? E famme ‘na pizza!”, Salemme torna a teatro

Dopo il tutto esaurito delle prime date del tour, lo spettacolo campione d’incassi di Vincenzo Salemme è pronto al debutto della seconda parte della stagione, nel 2022. La prima città sarà appunto Milano. Vincenzo Salemme porta in scena il suo pamphlet “Napoletano? E famme ‘na pizza!”, tratto dal suo libro più recente (pubblicato a marzo 2020 per Baldini + Castoldi). Il teatro e il cinema sono la seconda pelle di Salemme. Oltre 28 spettacoli e 45 film (di cui 12 in qualità di regista e sceneggiatore) in quarantacinque anni di carriera. Nell’estate dello scorso anno, l’anteprima del tour di (in formazione ridotta per ovvie ragioni) era stata per l’artista un primo passo per dare una risposta sul palco alla grave crisi determinata dall’emergenza COVID-19. Una testimonianza concreta “a favore” dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo. Ora il ritorno sul palcoscenico con la produzione al gran completo in una lunga tournée che ha visto il debutto a novembre 2021 a Orvieto e che andrà avanti fino alla primavera 2022.

“Napoletano? E famme ‘na pizza! è uno spettacolo che nasce dal mio libro uscito con lo stesso titolo agli inizi di marzo. Titolo che fa riferimento ad una battuta di una mia commedia teatrale, “e fuori nevica”, nella quale uno dei personaggi chiede al fratello di dimostrare la sua presunta napoletanità facendogli una pizza. E sì, perché ogni buon napoletano deve saper fare le pizze, deve saper cantare, deve essere sempre allegro, amare il caffè bollente in tazza rovente, ogni napoletano che si rispetti deve essere devoto a San Gennaro, tifare Napoli, amare il ragù di mammà… e via così con gli stereotipi che rischiano di rendergli la vita più simile ad una gabbia che ad un percorso libero e indipendente”

Dal 4 al 16 gennaio 2022 – Teatro Manzoni – Milano

feriali ore 20,45 – domenica e 6 gennaio ore 15,30

sabato 15 gennaio ore 15.30 e 20.45