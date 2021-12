“Buongiorno Brava Gente”, il libro di padre Enzo Fortunato

“Buongiorno brava gente” era il saluto che Francesco d’Assisi rivolse agli abitanti di Poggio Bustone quando iniziò a predicare la Parola di Dio per le strade del mondo. Lo stesso saluto viene usato da padre Enzo Fortunato, giornalista e frate minore di Assisi, nella sua rubrica quotidiana su Facebook, avviata durante la pandemia. “Buongiorno brava gente” è diventato il titolo di un libro pubblicato da Mondadori: ripartendo dalle riflessioni che scaturite dalla rubrica sui social, padre Enzo propone un breviario per tutto l’anno, un cammino di meditazioni che scandisce il nostro tempo giorno per giorno. Il religioso presenta anche il libro “E se tornasse Gesù” (ed. San Paolo).

