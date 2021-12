La Procura Generale di Milano andrà al terzo grado di giudizio per l'ex sindaco Pd di Lodi, prima condannato e poi assolto per la gara sulla gestione delle piscine coperte della città.

La Procura generale di Milano ha proposto ricorso in Cassazione contro l’assoluzione il 25 maggio 2021, in appello, dell’ex sindaco del Pd di Lodi Simone Uggetti. Uggetti era stato arrestato il 3 maggio 2016 con l’accusa di turbativa d’asta e condannato, in primo grado, a 10 mesi di reclusione. Le accuse riguardavano la gara per la gestione di due piscine scoperte di Lodi.