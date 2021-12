Spaccio di droga, arrestati anche ultras del Milan

La Polizia ha arrestato questa mattina 8 persone accusate, a vario titolo e in concorso, di importazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti dal Marocco e dal Sudamerica; tra queste, alcuni ultras e appartenenti alla Curva Sud.Gli arresti sono stati effettuati nelle province di Milano, Bergamo, Lodi e Monza-Brianza, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Gip Milano, su richiesta del sostituto procuratore Leonardo Lesti, nell’ambito di un’indagine coordinata dal procuratore aggiunto Laura Pedio.

Tre indagati sono stati portati in carcere, quattro agli arresti domiciliari e uno sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con divieto di dimora.

Sono in corso numerose perquisizioni in abitazioni a loro riconducibili nelle province di Milano, Bergamo, Lodi e Monza Brianza.