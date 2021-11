Gabriele Cirilli torna a teatro con “Duepuntozero”

“Duepuntozero” è lo spettacolo che Gabriele Cirilli propone sabato 4 dicembre alle 21 al Teatro Giuditta Pasta di Saronno, ripartendo dal successo della stagione teatrale 2018/2019 con “Mi Piace…Di Più”. Dal primo spettacolo, avvenuto nel 2001, Gabriele Cirilli è sicuramente invecchiato un pò, ma il suo spirito e la sua visione delle cose non sono cambiati affatto, anzi. Non è cambiata per niente la RISATA, unico ed irrinunciabile filo conduttore dello spettacolo, che si diffonde contagiando immancabilmente anche lo spettatore più scettico e serio. Esistono svariati modi di ridere e di far ridere, ma la sua essenza più genuina si trova in ognuna di queste possibili condizioni, tutte presenti in maniera equilibrata e coinvolgente nello show.

Biglietti ancora disponibili, acquistabili online e al botteghino.

Teatro Giuditta Pasta (via I Maggio, Saronno – VA)

Sabato 4 dicembre 2021 | ore 21.00

DUEPUNTOZERO

di Gabriele Cirilli, Mattia Cirilli, Maria De Luca, Gianluca Giugliarelli, Lucio Leone

con GABRIELE CIRILLI

una produzione Ma.Ga.Mat.

Biglietto:

intero: 28 euro

ridotto: 26 euro

ridotto under26: 20 euro